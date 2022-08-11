До +28 градусов ожидается в Пскове 11 августа
До 28 градусов прогреется воздух в Пскове 11 августа, сообщает официальный Telegram-канал региона.
Сегодня в Псковской области ожидается небольшая облачность, без осадков. Температура днем +23...+28°С, ночью +8...+13°С. Будет дуть западный ветер: днём умеренный, ночью слабый.
В Пскове 11 августа синоптики осадков не прогнозируют. Температура днем +26…+28°С, ночью понизится до +10…+12°С. В Великих Луках также без осадков. Температура днем +25…+27°С, ночью +8…+10°С.
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