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Студенты ПсковГУ могут стать кураторами на сменах форума «Истоки»

Студенты ПсковГУ могут стать кураторами тематических смен молодёжного историко-культурного форума «Истоки», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза.

Куратор сопровождают группу, организует коммуникацию между участниками, помогает в решении технических моментов, работает на сопровождении гостей. В настоящее время требуются студенты на три смены: «Моя молодая семья» (с 15 по 20 августа), «Школа русского языка» (с 22 по 27 августа), «Школа творчества» (с 29 августа по 3 сентября).

«Это интересный опыт работы, – отметила председатель правления регионального отделения РСО Псковской области Алла Сердцева. – Ребята смогут побыть в команде организаторов большого всероссийского мероприятия, получить интересные грамоты для портфолио. Кроме того, речь идёт об оплачиваемом функционале. На каждую школу требуется до 12 кураторов».

Желающие стать кураторами должны быть старше 18 лет. По всем вопросам следует обращаться к Алле Сердцевой в сообщениях через социальную сеть «ВКонтакте» (vk.com/aserdtseva).

Напомним, что 9 августа в рамках молодёжного историко-культурного форума «Истоки» в паломническом центре Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря торжественно открылась вторая смена форума «Школа исследователей».

Добавим, организаторами форума являются Федеральное агентство по делам молодёжи в рамках программы «Роспатриот», Общероссийская общественная организация «Российские студенческие отряды», правительство Псковской области, епархиальный Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь Псковской епархии Русской православной церкви.

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