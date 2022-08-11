Мед с «Пчелиного хуторка» можно будет купить на «Вкусной пятнице» РСХБ

09:50, 11 августа 2022, ПАИ

Пчелиный мед с пергой, пыльцой и прополисом с «Пчелиного хуторка» Великолукского района Псковской области можно будет приобрести 12 августа с 11.00 до 15.00 на «Вкусной пятнице» в Россельхозбанке (г. Псков, ул. Некрасова д. 44 «А»).

«Пчелиный хуторок» - это экскурсионная семейная пасека в Великолукском районе фермеров Нестеровых из д. Труново Великолукского района. По словам главы семьи Александра Анатольевича, они уже «не одно десятилетие занимаются пчеловодством, передавая из поколения в поколение секреты и любовь к «добрым» пчелам».

Четвертый год на «Пчелином хуторке» проходят экскурсии для желающих увидеть, каким трудом живет пчела и пчеловод.

«Мы с радостью вещаем об интересных пчелиных фактах, предлагаем оздоровиться в апидомике и отведать мед с нашей пасеки с травяным чаем и блинчиками. Для «Вкусной пятницы» Россельхозбанка наши пчелы недавно собрали свежий мед с липы, кипрея, донника, василька, дудника и др. цветов», - заметил Александр Нестеров.

Всероссийский проект Россельхозбанка «Вкусная пятница» предоставляет шанс фермерам расширить клиентскую базу, а посетителям – попробовать и приобрести продукты в традиционном, очном формате, познакомиться с производителем, задать все интересующие вопросы о процессе производства. Представленную в рамках мероприятия продукцию можно также приобрести онлайн через приложение РСХБ Свое Родное.