Зону исторической торговли создадут на площадке фестиваля «Ледовое побоище»

11:51, 11 августа 2022, ПАИ

Вопросы проведения мероприятий в Самолве обсудили организаторы в ходе рабочей встречи. На место выехали сотрудники Театрально-концертной дирекции Псковской области, областного центра народного творчества, управления общественных проектов и молодёжной политики правительства региона и АНО «Центр молодёжи и общественных инициатив». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Напомним, что 20 августа у мемориального комплекса «Александр Невский с дружиной» состоится масштабное событие, посвящённое 780-летию битвы на Чудском озере. Здесь пройдут сразу два мероприятия: реконструкция конного похода «Александрова дорога» и фестиваль-реконструкция «Ледовое побоище». Организаторы обсудили вопросы, связанные с оборудованием зон парковки и шаттлов, которые будут подвозить зрителей до площадки мемориального комплекса, размещением лагеря реконструкторов, ристалища, главной сцены, фуд-кортов и созданием зон исторической торговли, а также с организацией ярмарки.

Вход на мероприятия свободный, начало празднования - в 12:00.