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Общество

Производство молока увеличилось в Псковской области

102,4 тысячи тонн молока произвели в Псковской области за полгода. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство молока выросло на 1,1 %. Об этом говорится в докладе «Основные итоги социально-экономического развития Псковской области в январе - июне 2022 года», опубликованном на сайте Псковстата.

Надои молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях (не относящихся к субъектам малого предпринимательства) в первом полугодии 2022 года составили 4 310 килограммов против 3 795 килограммов в первом полугодии 2021-го.

Кроме того, на конец июня 2022 года по сравнению с концом июня 2021 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей сократилось на 3,4 %, в том числе коров – на 4,9 %, овец и коз – на 11,5 %, птицы – на 2,4 %, свиней – на 32,3 %.

В первом полугодии 2022 года в хозяйствах всех категорий произведено 157,5 тысячи тонн скота и птицы на убой (в живом весе), 38,6 млн штук яиц. По сравнению с первым полугодием 2021 года производство скота и птицы на убой (в живом весе) уменьшилось на 16,9 %, производство яиц – на 7,6 %.

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