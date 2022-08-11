Модульная баня появится в Пыталовском районе в ноябре
Модульная баня появится в Пыталовском районе в ноябре. Деньги на ее создание были выделены уже давно, но общественную баню никак не могли построить. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на встрече с активом района в рамках рабочей поездки в муниципалитет 10 августа.
По словам главы региона, на поиски модульной бани ушло много времени, к тому же комплектующие и материалы сильно подорожали. Сейчас уже готова проектно-сметная документация.
«Я рассчитываю, что в ноябре всё необходимое сюда привезут, её соберут и запустят. А дальше посмотрим, у нас в нескольких районах есть такая проблема», - заявил губернатор.
По словам Михаила Ведерникова, если опыт обустройства модульной бани в Пыталовском районе будет успешным, то аналогичные построят и в других районах области.
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