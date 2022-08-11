В Псковской области снизился общий показатель смертности

10:52, 11 августа 2022, ПАИ

Общий коэффициент смертности в Псковской области уменьшился на 6,6 % и составил 19,7 умерших на каждую тысячу населения. Об этом говорится в докладе «Основные итоги социально-экономического развития Псковской области в январе-июне 2022 года», опубликованном на сайте Псковстата.

В целом, в январе-мае 2022 года в регионе родилось 1 737 человек, умерло 4 975 человек.

Общий коэффициент рождаемости уменьшился на 16,9 % по сравнению с соответствующим периодом 2021 года.

Число умерших по области в 2,9 раза превысило число родившихся, в городах и поселках городского типа – в 2,6, на селе – в 3,6 раза (в январе-мае 2021 года соответственно – в 2,5, 2,3, 3,3 раза).

Отметим, что общий коэффициент смертности рассчитывается как отношение числа смертей, зарегистрированных в течение текущего календарного года, и среднегодовой численности населения данного календарного года, умножено на 1000.