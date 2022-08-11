Кражу из автомобиля раскрыли в Опочке по «горячим следам»

11:33, 11 августа 2022, ПАИ

Полиция установила подозреваемых в краже 12 аккумуляторных батарей в городе Опочка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

О хищении имущества заявил 53-летний местный житель. Аккумуляторные батареи украли из его автомобиля ночью.

Подозреваемых удалось задержать по «горячим следам». Ими оказались местные жители - мужчины 27 и 43 лет.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.