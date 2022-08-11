Скопинскому маньяку снова грозит лишение свободы

12:04, 11 августа 2022, ПАИ

Виктор Мохов, известный как скопинский маньяк, подозревается в сокрытии убийства, которое было совершено другим человеком в его доме. Возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области.

Как сообщили в ведомстве, 7 августа во дворе заброшенного дома было обнаружено тело мужчины 1979 года рождения. Установелно, что вечером 2 августа 2022 года 39-летний подозреваемый, находясь в доме скопинского маньяка, в ходе ссоры на фоне алкогольного опьянения нанес потерпевшему удар в шею. От полученного повреждения потерпевший скончался на месте происшествия.

Как пишут новостные Telegram-каналы, во время застолья Виктор Мохов заподозрил одного из гостей в краже гуся. Во время выяснения отношений на сторону маньяка встал его приятель, который и убил предполагаемого похитителя гуся. Далее Мохов помог скрыть тело.

«Подозреваемый в совершении данного преступления мужчина 1950 года рождения, ранее судимый за похищение двух несовершеннолетних лиц, изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних, дал признательные показания. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. По уголовному делу проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщили в Рязанском СУ СК.

Напомним, что в 2004 году Скопинский районный суд приговорил Виктора Мохова к 17 годам колонии строгого режима за насилие и издевательства над двумя девушками в бункере, которые провели там около четырех лет. В дальнейшем этот срок был сокращен до 16 лет 10 месяцев.