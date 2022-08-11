Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Скопинскому маньяку снова грозит лишение свободы

Фото: Ньюсач/Двач

Виктор Мохов, известный как скопинский маньяк, подозревается в сокрытии убийства, которое было совершено другим человеком в его доме. Возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области.

Как сообщили в ведомстве, 7 августа во дворе заброшенного дома было обнаружено тело мужчины 1979 года рождения. Установелно, что вечером 2 августа 2022 года 39-летний подозреваемый, находясь в доме скопинского маньяка, в ходе ссоры на фоне алкогольного опьянения нанес потерпевшему удар в шею. От полученного повреждения потерпевший скончался на месте происшествия.

Как пишут новостные Telegram-каналы, во время застолья Виктор Мохов заподозрил одного из гостей в краже гуся. Во время выяснения отношений на сторону маньяка встал его приятель, который и убил предполагаемого похитителя гуся. Далее Мохов помог скрыть тело.

«Подозреваемый в совершении данного преступления мужчина 1950 года рождения, ранее судимый за похищение двух несовершеннолетних лиц, изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних, дал признательные показания. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. По уголовному делу проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщили в Рязанском СУ СК.

Напомним, что в 2004 году Скопинский районный суд приговорил Виктора Мохова к 17 годам колонии строгого режима за насилие и издевательства над двумя девушками в бункере, которые провели там около четырех лет. В дальнейшем этот срок был сокращен до 16 лет 10 месяцев.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

11 августа 2022

Скопинскому маньяку снова грозит лишение свободы

11 августа 2022

Более трёх лет колонии получил пскович за смертельное ДТП в Пензенской области
11 августа 2022

Еще один обвиняемый в гибели псковских десантников предстанет перед судом

10 августа 2022

В Печорском районе задержали четырёх несовершеннолетних водителей
10 августа 2022

Два ребёнка госпитализированы в результате опрокидывания автобуса

10 августа 2022

Водитель скутера пострадал в результате столкновения с автомобилем

10 августа 2022

Восьмилетнюю великолучанку избил подросток в Тверской области
10 августа 2022

Два автомобиля столкнулись у здания правительства Псковской области


© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...