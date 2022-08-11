Россияне стали чаще ездить в Белоруссию на шопинг

12:21, 11 августа 2022, ПАИ

Туристы из России начали массово приобретать туры выходного дня для поездок в Белоруссию после ухода с рынка зарубежных брендов. Об этом Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила интернет-изданию «РИА Новости».

«Появился новый тренд - мода на шопинг в Белоруссии. Особенно если на руках банковская карта платежной системы «Мир», - отметили эксперты.

Но наибольший спрос у туристов по-прежнему вызывает санаторно-оздоровительный отдых. По словам туроператоров, санатории в Белоруссии будут заполнены до сентября-октября.