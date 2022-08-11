Острович получил условный срок за покупку одного грамма наркотика

12:57, 11 августа 2022, ПАИ

Островский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение наркотических средств). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе судов по Псковской области.

В марте 2022 года мужчина с помощью мобильного телефона перешёл по ссылке и банковской картой оплатил покупку наркотического средства массой 1 грамм. После оплаты ему на телефон поступила фотография места закладки наркотического средства, которая находилась в лесном массиве по определенным координатам. Острович забрал прозрачный полимерный пакет с наркотическим средством и хранил при себе до момента обнаружения сотрудниками полиции.

Приговором суда подсудимый признан виновным в совершении указанного преступления. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком 3 года.

Приговор суда в законную силу пока не вступил.