До 29 градусов тепла обещают псковские синоптики 12 августа

13:46, 11 августа 2022, ПАИ

День без осадков ожидается в Псковской области 12 августа, сообщает Псковский гидрометцентр.

Прогнозируется южный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура по области ночью составит от +8 до +13 градусов. Днём воздух прогреется от 24 до 29 градусов.

Атмосферное давление будет высоким.