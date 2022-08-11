До 29 градусов тепла обещают псковские синоптики 12 августа
День без осадков ожидается в Псковской области 12 августа, сообщает Псковский гидрометцентр.
Прогнозируется южный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура по области ночью составит от +8 до +13 градусов. Днём воздух прогреется от 24 до 29 градусов.
Атмосферное давление будет высоким.
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