Более чем на 15 улицах в Великих Луках временно отключат свет

17:47, 11 августа 2022, ПАИ

В Великих Луках жильцов домов более чем на 15 улицах предупредили о временном отключении электроэнергии. Как сообщили ПАИ в пресс-службе администрации города, это связано с производством ремонтных работ.

13 августа с 9:00 до 17:00 электричество отключат на следующих улицах: Васи Новикова, 1–35, Летней, Свободы, 27–41, Заречной, 23–33, Степана Разина, Ухтомского, 1–18, Пригородной, 1–13, а также на Заречном проспекте.

На следующий день, 14 августа, с 9:00 до 17:00 света не будет у жителей домов на улицах Фурманова, 11–37, 8-го Марта, 1–22, Щорса, 50–66, Парижской Коммуны, 20–44, Сизова, 15–44, Родителева, 16–24, Липецкой, 17–26, Покровской, а также в проездах Механическом, 2–30, Боровой, Щорса.

Также 15 августа с 9:00 до 17:00 планируется отключение электроэнергии в деревне Дубрава-1.