О сцене на воде и шахматных столах мечтают участники конкурса поселений в Гдовском районе

13:21, 11 августа 2022, ПАИ

К определению лучших поселений Псковской области приступила конкурсная комиссия. В первый выездной день эксперты отправились в Гдовский район, где оценили четыре заявки. В составе жюри с местными инициативами ознакомился председатель парламентского комитета по законодательству и МСУ Алексей Севастьянов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Гдов подал заявку сразу в двух номинациях – «Красота, комфорт, порядок» и «Самое здоровое поселение». «У нас появилась мечта – обустроить площадку для проведения музыкальных концертов на воде», - поделилась с членами комиссии глава поселения Ольга Галахова. Реализовать идею в случае победы в конкурсе поможет грант. Также в планах местных активистов – покупка нескольких уличных шахматных столов, «чтобы дедушки с внуками играли», и реконструкция скульптуры 50-х годов прошлого века «Учительница с учеником».

Демонстрируя успехи поселения, Ольга Галахова и глава местной администрации Ольга Соколова показали гостям новые тротуары из брусчатки на центральной улице, детский парк, где подходит к завершению благоустройство, провели экскурсию по парку Победы «Патриот», краеведческому музею и Гдовской крепости, рассказали о проекте благоустройства набережной реки Гдовки – его финансирование уже подтверждено.

«Местные власти очень вовлечены в процесс и не просто ждут, что на них свалятся какие-то деньги, а всей душой болеют за то, чтобы сделать город удобным и комфортным», - отметила неформальное отношение к соревнованию за статус лучшего поселения области член конкурсной комиссии, заместитель председателя областного комитета по здравоохранению Анна Митюшкина.

В деревне Добручи объектом осмотра стал Дом культуры. По словам главы волости Сергея Борнусова, немноголюдно в здании бывает только в пору отпусков – здесь работает библиотека, комната ремёсел, проходят сельские праздники, занимается два детских танцевальных коллектива и хор «Добручанка».

«В прошлом году мы уже участвовали в конкурсе и выиграли 300 тысяч рублей – на эти деньги установили в ДК автономную систему канализации и закупили спортивный инвентарь для двух школ волости. Это нас, можно сказать, окрылило, и мы решили ещё раз попробовать, - признался глава муниципального образования. – Если выиграем грант, обустроим уличную площадку с резиновым покрытием».

Ещё одна мечта поселения – новые книги для библиотеки, которая откроется после реконструкции Дома культуры в поселке Смуравьёво-2. «Готовность объекта составляет 94%», - проинформировала экспертную группу первый заместитель главы Гдовского района Алина Иванова. Местные власти пообещали, что Новый год жители Смуравьёво смогут отметить в долгожданном ДК.

В посёлке Ямм о преимуществах участия в конкурсах знают не понаслышке. «Это хорошее подспорье для нас. В прошлом году нам удалось дополнительно привлечь в поселение 1 млн 100 тысяч рублей: 800 тысяч выиграли ТОСы, ещё 300 тысяч мы получили как лучшее поселение», - поделился успехами глава Полновской волости Виталий Кулаков. За счёт грантовой поддержки в посёлке привели в порядок воинское захоронение, где покоятся более 1100 гдовичей, погибших в годы Великой Отечественной войны.

На средства нового гранта в случае победы волость планирует благоустроить небольшой сквер в центре посёлка, где установлен памятник партизану-подпольщику Лёне Богданову – его именем хотят назвать местную школу.

«Конкурсы ТОСов и поселений позволяют увидеть ресурс местного самоуправления в развитии, а участников привлекают быстрой отдачей, - уверен заместитель председателя комитета по культуре Владимир Куприн. – Как правило, комиссии приезжают с проверками, выискивают недостатки, в нашем же случае мы всегда ищем только положительные стороны. Задача конкурса – увидеть лучшее и воплотить в жизнь, тем более что размеры грантов позволяют это сделать».

«Это мой первый выезд в составе конкурсной комиссии, но могу с уверенностью утверждать, что это, однозначно, перспективное направление, - поделился впечатлениями Алексей Севастьянов. – Это абсолютно работающий инструмент. Поселения чётко понимают, на что

они хотят потратить выигранный грант, и, исходя из этого, выбирают номинацию, участвуют в конкурсе». По мнению председателя парламентского комитета по МСУ, практика поощрения инициативных городских и сельских поселений должна расширяться год от года, в том числе, за счёт увеличения размера призового фонда.

Конкурс «Лучшее поселение Псковской области» проводится в регионе уже в седьмой раз. В этом году в нём участвуют 8 городских поселений и 19 сельских.