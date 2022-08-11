Тротуары обустроят на улицах Шоссейной и Ижорского Батальона в Пскове

14:09, 11 августа 2022, ПАИ

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Пешеходные дорожки обустроят на улице Шоссейной в Пскове, также здесь проведут ремонт дороги. Тротуары появятся и на Ижорского Батальона, сообщил в своём Telegram-канале глава администрации города Борис Елкин.

Он обратил внимание на то, что в округе № 12 ведётся активная работа по разным направлениям, и рассказал, что сегодня вместе с депутатом городской Думы Григорием Стороненковым встретился с местными жителями и обсудил планы развития Старого Запсковья, ДЭУ и Овсища.

«При поддержке губернатора идёт установка детских площадок. Новые комплексы уже появились на Кошевого, 19, 21 и Алёхина, 2. К концу лета ещё одну площадку смонтируют на Ижорского Батальона, 6, – отметил он. – Посетили двор на Алёхина, 4. В этом году его отремонтировали по программе «Формирование комфортной городской среды». Планируется также привести в порядок проезд между домами № 6а и 12».

«Впереди много и других проектов: создание общественного пространства на берегу реки Великой, реконструкция улиц Технической и Алёхина, устройство освещения на Линейной и Алмазной», – отметил сити-менеджер.