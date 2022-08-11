ВИДЕО Необычную птицу встретили псковичи в Финском парке
Псковичи засняли необычную птицу на берегу реки Псковы в Финском парке. Видеозапись они прислали в редакцию Псковского агентства информации.
Авторы видео предполагают, что это большой баклан – ныряющая морская птица.
По данным «Википедии», большой баклан обитает:
– в Европе — от Исландии, Фарерских и Британских островов на восток до Кольского полуострова, на юг до Средиземного и Чёрного морей и Закавказья;
– в Южной и Средней Азии — на север до Северного Казахстана, Байкала и Приморья;
– в Африке, кроме Сахары и большей части южного побережья Средиземного моря;
– на северо-востоке Канады;
– на островах Индо-Австралийского архипелага;
– в Австралии, Тасмании и Новой Зеландии;
– в Северной Америке, в Гренландии.
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