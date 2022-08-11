ВИДЕО Необычную птицу встретили псковичи в Финском парке

14:46, 11 августа 2022, ПАИ

Псковичи засняли необычную птицу на берегу реки Псковы в Финском парке. Видеозапись они прислали в редакцию Псковского агентства информации.

Авторы видео предполагают, что это большой баклан – ныряющая морская птица.

По данным «Википедии», большой баклан обитает:

– в Европе — от Исландии, Фарерских и Британских островов на восток до Кольского полуострова, на юг до Средиземного и Чёрного морей и Закавказья;

– в Южной и Средней Азии — на север до Северного Казахстана, Байкала и Приморья;

– в Африке, кроме Сахары и большей части южного побережья Средиземного моря;

– на северо-востоке Канады;

– на островах Индо-Австралийского архипелага;

– в Австралии, Тасмании и Новой Зеландии;

– в Северной Америке, в Гренландии.