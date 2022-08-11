В Дедовичах отремонтируют детскую площадку по просьбам жителей
Детская площадка в Дедовичах будет отремонтирована до 19 августа, сообщил Псковскому агентству информации сообщил глава администрации городского поселения Юрий Акулич.
Ранее в группе поселка «ВКонтакте» появились фотографии игровой площадки, которая требует скорейшего обновления. По словам автора поста, она травмоопасна.
Местные жители обратились к представителям власти с просьбой решить этот вопрос, и в администрации операвтивно взяли ситуацию на контроль.
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