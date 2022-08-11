В Дедовичах отремонтируют детскую площадку по просьбам жителей

15:59, 11 августа 2022, ПАИ

Детская площадка в Дедовичах будет отремонтирована до 19 августа, сообщил Псковскому агентству информации сообщил глава администрации городского поселения Юрий Акулич.

Ранее в группе поселка «ВКонтакте» появились фотографии игровой площадки, которая требует скорейшего обновления. По словам автора поста, она травмоопасна.

Местные жители обратились к представителям власти с просьбой решить этот вопрос, и в администрации операвтивно взяли ситуацию на контроль.