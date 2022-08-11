160 часов отработает острович за езду в нетрезвом виде

16:29, 11 августа 2022, ПАИ

В Острове местного жителя приговорили к исправительным работам за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

29 апреля этого года 37-летний мужчина, который ранее был подвергнут административному наказанию за аналогичный факт, снова сел за руль пьяным. Его остановил инспектор ДПС.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).

Мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном. Приговором Островского городского суда он признан виновным, ему назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 160 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года.

Приговор суда вступил в законную силу.