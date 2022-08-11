Псковская область первой закончила интеграцию образовательного портала с платформой «Моя школа»

16:23, 11 августа 2022, ПАИ

Псковская область первой в России закончила интеграцию регионального образовательного портала с платформой «Моя школа». Об этом сообщил врио председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 11 августа.

Он напомнил, что с 1 сентября заработает единый доступ к материалам информационной системы «Моя школа». Эта система призвана обеспечить равный доступ к качественному цифровому образовательному контенту и цифровым образовательным сервисам на территории всей страны, предоставить возможность реализации образовательных программ начального, общего, основного общего и среднего общего образования с использованием дистанционных технологий и применением единого портала.

«Федеральная система «Моя школа» – это комплексный механизм, где объединено большое количество ресурсов. Это и электронные учебники, дневник, журнал, и система дополнительного образования. Большое количество материалов, – отметил Андрей Ермаков. – Вместе с этим Псковская область одна из немногих получила согласование об интеграции своего ресурса [Псковский региональный образовательный портал. – ПАИ] с существующим, потому что мы двигались в этом направлении. Псковская область, могу похвастаться, первая закончила интеграцию региональной системы с платформой «Моя школа».

Андрей Ермаков подчеркнул, что теперь Псковская область будет иметь «более богатое насыщение материалами» благодаря этой интеграции.