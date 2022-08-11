Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковская область первой закончила интеграцию образовательного портала с платформой «Моя школа»

Псковская область первой в России закончила интеграцию регионального образовательного портала с платформой «Моя школа». Об этом сообщил врио председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 11 августа.

Он напомнил, что с 1 сентября заработает единый доступ к материалам информационной системы «Моя школа». Эта система призвана обеспечить равный доступ к качественному цифровому образовательному контенту и цифровым образовательным сервисам на территории всей страны, предоставить возможность реализации образовательных программ начального, общего, основного общего и среднего общего образования с использованием дистанционных технологий и применением единого портала.

«Федеральная система «Моя школа» – это комплексный механизм, где объединено большое количество ресурсов. Это и электронные учебники, дневник, журнал, и система дополнительного образования. Большое количество материалов, – отметил Андрей Ермаков. – Вместе с этим Псковская область одна из немногих получила согласование об интеграции своего ресурса [Псковский региональный образовательный портал. – ПАИ] с существующим, потому что мы двигались в этом направлении. Псковская область, могу похвастаться, первая закончила интеграцию региональной системы с платформой «Моя школа».

Андрей Ермаков подчеркнул, что теперь Псковская область будет иметь «более богатое насыщение материалами» благодаря этой интеграции.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

11 августа 2022

Музыкальная группа «КомИльФО» выступит в Пскове 13 августа
11 августа 2022

Псковские пожарные провели учения на комплексе сжиженного газа
11 августа 2022

Названы регионы, в которых псковичи чаще всего покупают недвижимость
11 августа 2022

Великолучане отправили на Украину третью партию гуманитарной помощи

11 августа 2022

Богослужение состоялось в красногородском храме Святителя Николая впервые за сто лет

11 августа 2022

Как в Псковской области используют старый асфальт, рассказали в дорожном комитете
11 августа 2022

Порховичка спасла выкинутого на улицу кота
11 августа 2022

Останки пяти советских воинов обнаружили в Гдовском районе

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...