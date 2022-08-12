Голливуд в Великих Луках: как великолучанка делает из женщин звёзд

10:24, 12 августа 2022, ПАИ

Поддержка всегда важна при любом начинании, особенного в собственном бизнесе. При грамотной и качественной поддержке не страшен возраст и даже наличие другого образования. Главное — идти к своей мечте и мыслить актуальными идеями. Великолучанка Полина Каскевич рассказала, как успешно открыла первый собственный бизнес четыре месяца назад и как не бояться двигаться дальше.

Хотеть большего невредно

22-летняя Полина получает диплом о юридическом образовании и совсем не боится открывать для себя что-то новое. Так она приняла решение, что, помимо работы по специальности, откроет свой успешный бизнес.

«Я всегда хочу чего-то большего, поэтому решила открыть свой бизнес. Я очень долго думала, что же такое можно создать, что будет актуально не только сейчас, но и в будущем. Самое актуальное во все времена — женщины. Но этого недостаточно, необходимо создать уникальный продукт. И тут я стала думать: какой?» Идею открытия парикмахерской или маникюрного салона девушка откинула сразу. Такой вариант бизнеса показался ей обыденным и понятным, да и подобных салонов в Псковской области, по мнению девушки, более чем достаточно.

Быть голливудской звездой можно даже в Великих Луках

Если вы думаете, при чём тут Голливуд и Великие Луки, то Полина Каскевич ответить вам не задумываясь: салон Secret Studio. В качестве основы своего бизнеса великолучанка выбрала уникальные услуги, которые любая женщина сможет оценить по достоинству и почувствовать себя звездой на ковровой дорожке. По её словам, секрет подтянутой и ухоженной фигуры мировых актрис кроется не только в фотошопе и уколах.

«Просмотрев фотографии голливудских звёезд, я поняла, что, помимо фотошопа, у них есть красивая фигура и подтянутая кожа. Что поможет в этом, кроме спорта? Лично я сама не спортивный человек, есть проблемные места, так как они ухаживают за собой? И тут я поняла, что они делают себе массажи и стимулируют мышцы. Я поняла, что такая услуга уникальная в нашей области и будет актуальна ещё долгое время. В моей студии стоит высококлассное оборудование, которого я ещё нигде в Псковской области не видела», — поделилась Полина.

Полина не из тех людей, которые идут простым путём. Поэтому для предоставления самых качественных услуг она закупила оборудование напрямую с завода. По её словам, в России не производят оборудование такого качества, а её клиентки должны чувствовать себя даже лучше, чем голливудские звёзды.

Мой бизнес

«Мне была нужна финансовая помощь в открытии своего бизнеса. Мой друг рассказал мне про центр «Мой бизнес» в Пскове. Специалисты центра помогают мне, я принимают участие в программе поддержки молодых предпринимателей и прохожу обучение», — делится девушка.

У Полины есть свой наставник, который помогает ей в решении разных задач и вопросов, которые возникают в ходе ведения бизнеса. Для неё очень важная наставническая помощь. Сейчас девушка принимает участие в получении первого гранта. В составлении заявки ей также помогают специалисты центра «Мой бизнес». Она планирует не останалвиваться на достигнутом и развивать свою сферу во всей Псковской области.

«Я много чем занимаюсь и даже сейчас делаю другой проект, но пока про него не буду рассказывать. Я знаю много людей и чем они занимаются, так что с точностью могу сказать, чего нашей области не хватает и что можно развивать», — прокомментировала Полина Каскевич.

Твоё тело — наш секрет

Такой девиз у студии не зря. Великолучанка с уважением относится к клиентам, которые к ней приходят, поэтому информация о клиентах — конфиденциальная, никто не знает, кроме самой Полины, кто делает звёздные процедуры и как женщины поддерживают своё тело в тонусе, не истязая себя спортом и диетами.

«У нас хорошие, доверительные отношения с клиентами. С момента открытия ко мне пришли люди, потому что я делала ставку на хорошее обслуживание и отличный результат. В моём салоне всё красиво, современно, уютно, стерильно и очень приятная атмосфера, которую ценят мои клиенты. Мы сделали то, чего нет в Великих Луках», — поделилась девушка.

Сейчас Полина всю работу взяла на себя, но в её планах, конечно же, расширение. От будущих сотрудников она ждёт работоспособности, грамотности, вежливости, коммуникабельности и бережного отношения к клиенту.

Поддержка самозанятых граждан осуществляется центром «Мой бизнес» в рамках национального проекта «Поддержка предпринимательских инициатив».