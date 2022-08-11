Пенсию по потере кормильца назначили женщине в Новоржевском районе благодаря прокуратуре
В Новоржевском районе прокуратура добилась назначения пенсии по потере кормильца пожилой женщине. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области
Женщина до момента смерти своего супруга фактически находилась на его иждивении. В силу возраста считалась нетрудоспособной и получала от него помощь, которая была для неё постоянным и основным источником средств к существованию.
Прокуратура направила в суд заявление об установлении факта нахождения женщины на иждивении умершего супруга. Суд удовлетворил требования прокурора.
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