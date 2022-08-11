Приёмка школ и детсадов к новому учебному году идёт в Псковском районе

18:16, 11 августа 2022, ПАИ

Приёмка школ и детских садов к новому учебному году идёт в Псковском районе, сообщили Псковскому агентству информации в районной администрации.

Осмотр учреждений сотрудники районной администрации проводят вместе с представителями Роспотребнадзора, Росгвардии, МВД и МЧС России.

Комиссия оценивает состояние текущего ремонта зданий, учебных классов и столовых, благоустройство прилегающей территории. Кроме того, особое внимание проверяющие уделяют вопросам пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, соответствия требованиям санитарных норм и правил.

Приёмку прошли Карамышевская, Быстрецовская, Писковская, Верхолинская, Остенская, Середкинская и Залитская школы, а также шесть дошкольных учреждений.

Комиссия продолжит работу до 16 августа.