Приёмка школ и детсадов к новому учебному году идёт в Псковском районе
Приёмка школ и детских садов к новому учебному году идёт в Псковском районе, сообщили Псковскому агентству информации в районной администрации.
Осмотр учреждений сотрудники районной администрации проводят вместе с представителями Роспотребнадзора, Росгвардии, МВД и МЧС России.
Комиссия оценивает состояние текущего ремонта зданий, учебных классов и столовых, благоустройство прилегающей территории. Кроме того, особое внимание проверяющие уделяют вопросам пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, соответствия требованиям санитарных норм и правил.
Приёмку прошли Карамышевская, Быстрецовская, Писковская, Верхолинская, Остенская, Середкинская и Залитская школы, а также шесть дошкольных учреждений.
Комиссия продолжит работу до 16 августа.
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