Какие изменения ждут спортшколы, рассказали псковичам
В связи с вступлением в силу нового Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» все спортивные учреждения Псковской области будут наделены статусом образовательных организаций, при этом спортшколы не поменяют ведомственную принадлежность. Об этом сообщает региональный комитет по физической культуре и спорту.
Тренеров спортивных школ наделят статусом педагогических работников. Зарплаты будут пересчитаны с учетом того, что уровень доходов тренеров не должен ухудшиться. Дополнительно будет урегулирован вопрос по отпускам.
Также до декабря этого года будут созданы образовательные программы по видам спорта для внедрения в учебный процесс.
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