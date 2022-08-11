Какие изменения ждут спортшколы, рассказали псковичам

18:57, 11 августа 2022, ПАИ

В связи с вступлением в силу нового Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» все спортивные учреждения Псковской области будут наделены статусом образовательных организаций, при этом спортшколы не поменяют ведомственную принадлежность. Об этом сообщает региональный комитет по физической культуре и спорту.

Тренеров спортивных школ наделят статусом педагогических работников. Зарплаты будут пересчитаны с учетом того, что уровень доходов тренеров не должен ухудшиться. Дополнительно будет урегулирован вопрос по отпускам.

Также до декабря этого года будут созданы образовательные программы по видам спорта для внедрения в учебный процесс.

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