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Общество

Как в Псковской области используют старый асфальт, рассказали в дорожном комитете

Как в Псковской области используют старый асфальт, рассказал председатель регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов, отвечая на вопрос жителя Пыталовского района. Комментарий он разместил в группе «Пыталовское информационное сообщество» в соцсети «ВКонтакте».

Один из местных жителей написал в сообществе о том, что в их районе начался ремонт платной дороги до границы с Латвией, и предложил использовать старый слой асфальта для благих целей. «Начали снимать старый слой асфальта, за который государство уже когда-то заплатило. Почему сейчас этот материал подрядчик использует как свой?» – задался вопросом пользователь.

Он отметил, что это отличный материал, которым можно залатать, например, ямы на дорогах Пыталовского района. «Почему никому в голову не приходит использовать старый крошеный асфальт на пользу городу и району?» – спросил мужчина. 

Станислав Стармолотов ответил, что дорожная одежда (асфальт) находится в государственной собственности области. «Изношенное асфальтобетонное покрытие после его удаления отвозится на приобъектный склад и будет впоследствии использовано при укреплении обочин и устройстве съездов на ремонтируемом участке автомобильной дороги. Неиспользованный по окончании ремонта материал будет передан представителю собственника дороги – ГБУ «Псковавтодор», – пояснил он.

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