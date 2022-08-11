Богослужение состоялось в красногородском храме Святителя Николая впервые за сто лет

17:42, 11 августа 2022, ПАИ

Архиерейское богослужение впервые за сто лет состоялось в храме Святителя Николая в деревне Синяя Никола Красногородского района 11 августа. Возглавил службу епископ Великолукский и Невельский Сергий. Об этом сообщила глава Красногородского района Валентина Понизовская в своём телеграм-канале.

Русская православная церковь 11 августа празднует Рождество святителя Николая Чудотворца, епископа Мирликийского. Это один из самых почитаемых святых на Руси, отметила глава района.

«В храме собралось достаточно большое количество прихожан. У крыльца храма владыку с цветами встречали дети. Возглавил праздничную литургию епископ Великолукский и Невельский Сергий», – рассказала Валентина Понизовская. Также состоялся крестный ход.