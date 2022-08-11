Музыкальная группа «КомИльФО» выступит в Пскове 13 августа

18:20, 11 августа 2022, ПАИ

Музыкальная группа «КомИльФО» выступит на «Летней сцене» в Пскове 13 августа. Об этом сообщает Театрально-концертная дирекция Псковской области в социальных сетях.

«Эти ребята любят мелодичную живую музыку и всё, что с ней связано! В их исполнении мы услышим знаменитые отечественные хиты и самые любимые композиции», - рассказали создатели проекта «Летняя сцена» в публикации.

Мероприятие начнется в 19:00, вход свободный.