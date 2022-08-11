Псковичи показали хороший результат на соревнованиях по гребле в Ростове-на-Дону

20:32, 11 августа 2022, ПАИ

Псковичи побывали в Ростове-на-Дону на соревнованиях по гребле. И вернулись с хорошим результатом. Об этом сообщил Telegram-канал «Спортинформ».

С 4 по 8 августа в Ростове-на-Дону проходили финальные соревнования XI летней спартакиады учащихся России 2022 года по академической гребле.

Псковскую область представлял сборный экипаж двойки парной в составе Михаила Морозова и Максима Матвеева. Приложив максимум усилий, парни заняли 5 место. В итоговом зачете они стали 11-ми. Учитывая, что в соревнованиях приняли участие свыше 500 спортсменов из 23 регионов нашей страны, это неплохой результат.