Александр Грацкий: За пару лет ливневую канализацию в Пскове привести в порядок вполне реально

20:48, 11 августа 2022, ПАИ

В Пскове идёт обновление, а в некоторых местах – строительство ливневой канализации. Насколько большой фронт работ придётся провести городским службам, узнал телеканал «Первый Псковский». Корреспондент телеканала поговорила с начальником управления городского хозяйства администрации Пскова Александром Грацким.

«Ливневая канализация в городе сейчас в удовлетворительном состоянии. Это не означает, что в «отличном». Бывают моменты, что она где-то забивается, либо требует ремонта. Сейчас мы прорабатываем вопрос о полной очистке ливневой канализации с частичным её восстановлением. В рамках запуска любых проектов по капремонту и ремонту городских инфраструктур на совещании под председательством главы администрации Пскова Бориса Елкина было решено затрагивать как можно большую площадь ливневых канализаций. А так как дождей стало больше, мы стали закладывать больший диаметр труб», – сказал Александр Грацкий в небольшом интервью.

Сейчас ведётся строительство ливневой канализации по проспекту Энтузиастов и по улице Ипподромной.

«Понятно, что сразу везде её починить невозможно – это значит перекопать весь город. Параллельно мы модернизируем ливневую канализацию в рамках капитального ремонта на улицах Яна Фабрициуса, Кузбасской дивизии, Леона Поземского. За пару лет ливневую канализацию в городе привести в порядок вполне реально», – подвёл итог начальник управления городского хозяйства администрации Пскова.