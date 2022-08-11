Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Жилконтора

Александр Грацкий: За пару лет ливневую канализацию в Пскове привести в порядок вполне реально

Александр Грацкий рассказал о ремонте и восстановлении ливневой канализации в Пскове. Фото: скрин видео

В Пскове идёт обновление, а в некоторых местах – строительство ливневой канализации. Насколько большой фронт работ придётся провести городским службам, узнал телеканал «Первый Псковский». Корреспондент телеканала поговорила с начальником управления городского хозяйства администрации Пскова Александром Грацким.

«Ливневая канализация в городе сейчас в удовлетворительном состоянии. Это не означает, что  в «отличном». Бывают моменты, что она где-то забивается, либо требует ремонта. Сейчас мы прорабатываем вопрос о полной очистке ливневой канализации с частичным её восстановлением. В рамках запуска любых проектов по капремонту и ремонту городских инфраструктур на совещании под председательством главы администрации Пскова Бориса Елкина было решено  затрагивать  как можно большую площадь ливневых канализаций. А так как дождей стало больше, мы стали закладывать больший диаметр труб», – сказал Александр Грацкий в небольшом интервью.

Сейчас ведётся строительство ливневой канализации по проспекту Энтузиастов и по улице Ипподромной.  

«Понятно, что сразу везде её починить невозможно – это значит перекопать весь город. Параллельно мы модернизируем ливневую канализацию в рамках капитального ремонта на улицах Яна Фабрициуса, Кузбасской дивизии, Леона Поземского. За пару лет ливневую канализацию в городе привести в порядок вполне реально», – подвёл итог начальник управления городского хозяйства администрации Пскова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

11 августа 2022

Александр Грацкий: За пару лет ливневую канализацию в Пскове привести в порядок вполне реально
09 августа 2022

Подрядчик отчитался о ходе работ на территории долгостроя — подземного перехода в Великих Луках
31 июля 2022

Жительница деревни Партизанская Гдовского района жалуется на экологию

30 июля 2022

В Гдовском районе производится ремонт ветхих крыш двух домов
28 июля 2022

Николай Козловский побывал на станции биохимической очистки воды от сероводорода в Великих Луках
26 июля 2022

Последствия воскресного ливня в Великих Луках устранены
25 июля 2022

В Пскове начнут проводить ямочный ремонт междомовых проездов
25 июля 2022

По нацпроекту в Пскове отремонтируют улицу Коммунальную

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...