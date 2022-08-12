День молодёжи отмечают во всём мире 12 августа

08:33, 12 августа 2022, ПАИ

День молодёжи отмечается 12 августа во всём мире. Главная цель праздника – напомнить о роли молодых людей в развитии мира и решении его повседневных проблем, сообщает calend.ru.

По данным Всемирного доклада по вопросам молодёжи, опубликованного в 2020 году, число молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет составляет 1,21 миллиарда человек, что соответствует 15,5 % мирового населения. Согласно прогнозам, к 2030 году их количество достигнет 1,29 миллиарда человек (15,1 % от общей численности населения Земли).

В то время как молодёжь составляет одну четверть мировой рабочей силы, на неё приходится половина безработных. Рынки труда испытывают трудности с обеспечением стабильной занятости с хорошими перспективами для молодых людей, за исключением высококвалифицированных специалистов.

Во многих странах отмечаются ещё дни молодёжи, для которых каждое государство установило свои даты. Например, в России День молодёжи отмечается 27 июня.