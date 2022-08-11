ФОТОФАКТ Фантастический закат над Мирожским монастырём
В своём паблике Вконтакте фотограф из Пскова Роман Дмитриев опубликовал фотографию, которую тут же перепостили к себе очень многие. На фото изображён закат на фоне Мирожского монастыря.
«Закат. Вид на Мирожский монастырь. Август 2022. Псков», – подписал своё творение автор.
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