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Общество

ФОТОФАКТ Фантастический закат над Мирожским монастырём

Закат. Вид на Мирожский монастырь. Август. Фото Романа Дмитриева

В своём паблике Вконтакте фотограф из Пскова Роман Дмитриев опубликовал фотографию, которую тут же перепостили к себе очень многие. На фото изображён закат на фоне Мирожского монастыря. 

«Закат. Вид на Мирожский монастырь. Август 2022. Псков», – подписал своё творение автор.

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