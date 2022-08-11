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Псковская научная библиотека сделала подборку книг по воздухоплаванию

Воздухоплавание - это красиво даже со стороны. Стоит ли говорит о видах из корзины?. Фото ПАИ

Отдел технико-экономической и сельскохозяйственной литературы Псковской областной универсальной научной библиотеки приглашает познакомиться с воздухоплаванием в разделе «История вещей». Выставка книг была подотовлена к Дню воздухоплавания, который отмечается 11 августа.

Всем нам снятся небеса и полёты. Нет ни одного человека, кто бы не испытывал хотя бы раз состояния, близкого к парению птиц, кому бы это не понравилось! Сегодня - это возможно повторить! С помощью воздушного шара.

Полет на воздушном шаре нельзя ни с чем сравнить кроме как с полетом на другом воздушном шаре. Это яркое и красочное зрелище, это море сильных ощущений, это красота и романтика, эмоции и воспоминания не на один год! Это подарок себе и своим близким сплава сильнейших ощущений, потрясающих по красоте видов и свежих впечатлений. Ощущение свободного полета поможет в буквальном смысле подняться над повседневной суетой и подарит участникам незабываемые эмоции!

«Скорее приготовь побольше шелковой материи, веревок, и ты увидишь одну из удивительнейших в мире вещей».

Такую записку получил в 1782 году Этьенн Монгольфье, владелец бумажной мануфактуры в маленьком французском городке, от своего старшего брата Жозефа. В результате нехитрого эксперимента Э. Монгольфье увидел, как матерчатая оболочка, сшитая в форме коробки из двух кусков ткани, после наполнения ее дымом устремилась вверх.

Окрыленные успехом, братья решили показать изобретение широкой публике. Они построили огромный воздушный шар диаметром более 10 метров. Его оболочка, сшитая из холста, была усилена веревочной сеткой и оклеена бумагой с целью повышения непроницаемости.

Демонстрация воздушного шара состоялась на базарной площади города 5 июня 1783 года в присутствии большого числа зрителей. Воздушный шар, наполненный дымом, устремился вверх, поднялся на высоту до 500 метров и продержался в воздухе около 10 минут, пролетев при этом два километра. Специальный протокол, скрепленный подписями должностных лиц, засвидетельствовал все подробности опыта. Так впервые официально было заверено изобретение, открывшее путь воздухоплаванию.

Последние 17 лет, наряду с почетным званием «Город Воинской Славы», Великие Луки все чаще упоминаются как столица российского воздухоплавания. Ежегодно сюда съезжаются пилоты воздушных шаров не только со всей России, но и других стран. В 2013 году был поставленный очередной рекорд по численности участников, приехавших в Великие Луки. Порядка 50 аэростатов - из Москвы, Екатеринбурга, Тулы, Рязани, Киева, Елгавы, Минска, Риги...Феерическое зрелище!

Огромные многоцветные шары поочередно отрываются от земли и величаво парят в рассветной дымке над древней крепостью, над многочисленными памятниками – символами воинской доблести великолукцев, над излучиной Ловати... Вечерние полеты были спланированы так, чтобы красочное зрелище было доступно максимальному числу горожан – над городскими кварталами. Хотя и загородные стартовые площадки от отсутствия зрителей не страдали.

Если вам интересно воздухоплавание, почитайте об этом книги!

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