В Пскове прошло торжественное мероприятие в честь Дня строителя

23:30, 11 августа 2022, ПАИ

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В четверг, 11 августа, в Пскове прошло торжественное мероприятие в честь предстоящего праздника — Дня строителя. Оно собрало специалистов и ветеранов отрасли, представителей Правительства области, профильного регионального комитета, областного Собрания депутатов, сообщает пресс-служба Правительства Псковской области.

Приветствие от главы реггиона Михаила Ведерникова участникам мероприятия передал вице-губернатор Василий Осипов.

«Строительный комплекс играет важнейшую роль в экономике Псковской области. Благодарю вас за ответственность, профессионализм, качественную работу, за ваш созидательный труд и вклад в развитие региона», — отмечено в приветственном адресе.

От себя Василий Осипов добавил, что регион преображается благодаря усилиям строителей. Ежегодно вводится более 300 тыс квадратных метров жилья, и эта тенденция на ближайшую перспективу подкреплена потенциалом застройщиков. Также вводятся в эксплуатацию социальные объекты.

«Строительная отрасль развивается не только в крупных региональных центрах, но и в районах, что дает положительный импульс их развитию», — заметил Василий Осипов.

В ходе торжественной церемонии благодарственными письмами Правительства Псковской области отмечены представители строительных организаций и профильные специалисты.

С поздравлениями в честь наступающего профессионального праздника выступили представители комитета по строительству и ЖКХ Псковской области, а также регионального Собрания депутатов.

Отметим, что День строителя в России отмечается во второе воскресенье августа.