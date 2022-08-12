Концерт «Орган при свечах» пройдет в Печорах 12 августа

07:26, 12 августа 2022, ПАИ

Концерт «Орган при свечах» пройдёт в Печорах вечером 12 августа. Об этом сообщили в группе «Органные концерты в Печорах» в социальной сети ВКонтакте.

12 августа в 21:00 жителей и гостей региона приглашают на концерт «Орган при свечах» в лютеранскую церковь Святого Петра в Печорах на улице Гагарина, 12а.

В кирхе для слушателей выступят лауреаты международных конкурсов Ольга Бестужева (орган, Нижний Новгород), Кира Горшкова (сопрано, Псков), Дина Ихина (орган, Печоры-Санкт-Петербург) и Денис Маханьков (орган, Печоры-Санкт-Петербург). Они исполнят музыку Баха, Вивальди, Свелинка, Регера, Лангле, Янченко, Бедара и других.

Посещение концертов осуществляется за пожертвование, рекомендуемая сумма — от 300 рублей. Доставку слушателей из Пскова организовывает местное турагентство. Подробную информацию о концертах можно получить по телефону +7 (911) 39-97-096.