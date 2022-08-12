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Общество

Задержался вылет самолёта из Москвы в Псков

Фото: PxHere

Вылет самолёта из Москвы в Псков задержался, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области

Как сообщил и.о. директора псковского аэропорта «Княгиня Ольга» Алексей Сырорыбов, вылет самолёта авиарейса Москва-Псков отложили по техническим причинам. Сегодня в 06:53 самолёт вылетел из московского аэропорта «Внуково» в Псков.

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