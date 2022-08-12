Задержался вылет самолёта из Москвы в Псков
Вылет самолёта из Москвы в Псков задержался, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области
Как сообщил и.о. директора псковского аэропорта «Княгиня Ольга» Алексей Сырорыбов, вылет самолёта авиарейса Москва-Псков отложили по техническим причинам. Сегодня в 06:53 самолёт вылетел из московского аэропорта «Внуково» в Псков.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
12 августа 2022
О страшной бабочке, огромном флаге и неожиданном визите – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»