Юрист объяснил, что ни в коем случае нельзя публиковать в соцсетях
Размещая тот или иной пост в своих соцсетях, не стоит предавать публичной огласке персональные данные, в том числе ваше точное место жительства или работы, объяснил агентству «Прайм» заведующий филиалом Московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов.
Такие сведения могут спровоцировать на нежелательные действия и поклонников, и противников, считает юрист.
Также в целях безопасности нельзя указывать свое точное местонахождение, а для безопасности имущества, которое находится в вашем доме, не стоит обозначать, что вас в этом месте нет, отмечает эксперт. Он рекомендует потерпеть с желанием поделиться фотографиями из отпуска и советует сделать это с некоторой задержкой, например, по возвращении домой.
Кроме того, стоит быть внимательными и к людям, фотографии которых вы публикуете в соцсетях. «Обнародование изображения человека в большинстве случаев требует его согласия. Оно не требуется, если фото-видео съемка велась в публичном месте, и в некоторых иных случаях», — уточняет Миронов.
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