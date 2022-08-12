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Врач назвал максимально допустимую порцию арбуза

За один приём пищи не стоит употреблять более 200 граммов арбуза, предупреждает врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

«Не нужно есть арбуз килограммами. Калорийность арбуза – 25-27 килокалорий на 100 граммов, соответственно, в килограмме в среднем содержится 250 килокалорий, а два килограмма – это 500 килокалорий. Это очень большая нагрузка, причём сахарная», – отметила Елена Соломатина в интервью радио Sputnik.

Она отметила, что не нужно заменять арбузом обед, но при этом он может быть хорошим перекусом. Лучше съесть ломтик арбуза, чем конфету, печенье или пирожное, считает диетолог.

«Если поделить арбуз на четыре приёма по 200 граммов, это будет примерно по 50 килокалорий. Это адекватная доза, например, между завтраком и обедом, вместо полдника, может быть, потом ещё и вечерком, перед дискотекой или прогулкой, чтобы эти сахара сжечь», – уточнила Елена Соломатина.

Врач обратила внимание на то, что арбуз обладает мочегонным действием, поэтому некоторым людям стоит есть его с осторожностью.

«Если есть песок, камни [в почках. – Ред.], арбуз может камешек сдвинуть. Если человек уже получает какие-то мочегонные препараты, если есть серьёзные нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы, со стороны желудочно-кишечного тракта, нужно остерегаться. Если у человека декомпенсированный сахарный диабет, не надо есть сладкий арбуз. Это индивидуальные состояния, и они, как правило, обговариваются с врачом», – заключила Елена Соломатина.

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