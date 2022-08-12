150 человек пострадали от укусов клещей в Псковской области за неделю
115 жителей Псковской области, среди которых 35 детей, пострадали от укусов клещей за минувшую неделю, сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.
По состоянию на 10 августа общее количество обращений по поводу присасывания клещей с начала сезона (2 280 человек) остаётся на уровне средних многолетних показателей, причём количество обращений по поводу укусов клещами детей (602 человека) уменьшилось на 18,5 %.
За семь месяцев 2022 года вакцинировано и ревакцинировано против клещевого вирусного энцефалита 2 762 человека.
С начала сезона в лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» исследовано 1 092 клеща, в том числе за последнюю неделю – 38. Поражённость клещей клещевыми инфекциями, представляющими опасность для человека, составила:
- клещевым вирусным энцефалитом – 0,1 %
- иксодовым клещевым боррелиозом – 28,2 %,
- моноцитарным эрлихиозом человека – 2,6 %,
- гранулоцитарным анаплазмозом человека – 0,2 %.