150 человек пострадали от укусов клещей в Псковской области за неделю

08:51, 12 августа 2022, ПАИ

115 жителей Псковской области, среди которых 35 детей, пострадали от укусов клещей за минувшую неделю, сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

По состоянию на 10 августа общее количество обращений по поводу присасывания клещей с начала сезона (2 280 человек) остаётся на уровне средних многолетних показателей, причём количество обращений по поводу укусов клещами детей (602 человека) уменьшилось на 18,5 %.

За семь месяцев 2022 года вакцинировано и ревакцинировано против клещевого вирусного энцефалита 2 762 человека.

С начала сезона в лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» исследовано 1 092 клеща, в том числе за последнюю неделю – 38. Поражённость клещей клещевыми инфекциями, представляющими опасность для человека, составила: