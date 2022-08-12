Александр Котов: Военный лётчик – это судьба и призвание

09:32, 12 августа 2022, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов поздравил военнослужащих и ветеранов Военно-воздушных сил России с профессиональным праздником. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

По мнению Александра Котова, военный лётчик – не просто профессия, это судьба и призвание. «Тот, кто однажды заболел небом, предан ему всю жизнь. Во все времена авиаторы составляли элиту отечественных вооружённых сил. Этот неофициальный статус военные лётчики заслужили высочайшим мастерством и исключительной храбростью», – считает он.

Парламентарий также добавил, что военнослужащие ВВС России, которые сегодня выполняют задачи обеспечения национальных интересов государства, воспитаны на примерах великих предшественников – боевых лётчиков Великой Отечественной войны. В преемственности поколений и любви к своей стране сила и мощь Российской армии, отметил Александр Котов.

«От всей души благодарю вас за патриотизм, верность воинскому долгу, смелость и боевое братство. Успешного выполнения поставленных задач, удачи и благополучия!» – заключил председатель регионального парламента.