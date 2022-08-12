Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Александр Котов: Военный лётчик – это судьба и призвание

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов поздравил военнослужащих и ветеранов Военно-воздушных сил России с профессиональным праздником. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

По мнению Александра Котова, военный лётчик – не просто профессия, это судьба и призвание. «Тот, кто однажды заболел небом, предан ему всю жизнь. Во все времена авиаторы составляли элиту отечественных вооружённых сил. Этот неофициальный статус военные лётчики заслужили высочайшим мастерством и исключительной храбростью», – считает он.

Парламентарий также добавил, что военнослужащие ВВС России, которые сегодня выполняют задачи обеспечения национальных интересов государства, воспитаны на примерах великих предшественников – боевых лётчиков Великой Отечественной войны. В преемственности поколений и любви к своей стране сила и мощь Российской армии, отметил Александр Котов.

«От всей души благодарю вас за патриотизм, верность воинскому долгу, смелость и боевое братство. Успешного выполнения поставленных задач, удачи и благополучия!» – заключил председатель регионального парламента.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

12 августа 2022

Новые камеры фиксации нарушений появятся на трассах в Псковской области
12 августа 2022

Россияне назвали главные причины ссор перед свадьбой
12 августа 2022

Александр Котов: Военный лётчик – это судьба и призвание
12 августа 2022

150 человек пострадали от укусов клещей в Псковской области за неделю
12 августа 2022

Врач назвал максимально допустимую порцию арбуза
12 августа 2022

Самолёт из Москвы успешно приземлился в аэропорту Пскова
12 августа 2022

ФОТОФАКТ Необычные огурцы вырастила опочанка
12 августа 2022

Задержался вылет самолёта из Москвы в Псков

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...