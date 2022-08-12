Новые камеры фиксации нарушений появятся на трассах в Псковской области

09:52, 12 августа 2022, ПАИ

16 камер фотовидеофиксации для выявления нарушений правил дорожного движения установят на дорогах Псковской области. Информация размещена на сайте госзакупок 11 августа.

Из документов следует, что речь идёт о камерах типа «Скорость», которые разместят на федеральных дорогах. Максимальная цена контракта — 56 миллионов 64 тысячи рублей. Заказчиком выступает ГБУ ПО «Псковавтодор».

В Псковской области камеры будут размещен на автодороге А-212 в Псковском районе, в деревне Уграда, на трассе Р-23, на повороте в деревню Черняковицы, на Ленинградском шоссе, на перекрёстке с улицей Луговой, у дома № 21 в деревне Черёха, у дома № 30 в деревне Стремутка.

Также камеры будут установлены на автодорогах А-212 в печорской деревне Старый Изборск, на улице Псковской, 30, на дороге Р-23 в деревнях Лудони и Маяково Струго-Красненского района, в островской деревне Крюки, в Палкинском районе (309 км + 800 м), на улице Октябрьской, 65 в Пустошке, на трассе М-9, на автобусной остановке «Касьяново», на автодороге А-212 в великолуской деревне Полибино, на трассе Р-56 в деревне Луг и на улице Пушкина, 30 в Порхове.

Срок окончания подачи заявок — 19 августа. Согласно техническому заданию, подрядчик должен закончить установку камер на дорогах региона к декабрю 2022 года.

Напомним, что ещё 21 камеру фотовидеофиксации для выявления нарушений правил дорожного движения установят на дорогах Псковской области. Максимальная цена контракта – 111 миллионов 186 тысяч 667 рублей.