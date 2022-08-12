Псковских курсантов научили пользоваться самоспасателем при пожарах

11:30, 12 августа 2022, ПАИ

Инструктивное занятие по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с возгоранием, в загородном учебном центре Псковского филиала Академии ФСИН провёл начальник дежурной службы филиала академии Антон Петров. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе филиала вуза.

Первокурсников ознакомили с работой первичных средств пожаротушения, научили пользоваться огнетушителем, универсальным фильтрующим самоспасателем и прокладывать пожарный рукав.

«Очень важно уметь грамотно действовать в случае возникновения пожара и правильно применять первичные средства пожаротушения. От этого напрямую зависят жизнь и здоровье, поэтому тренировки будут проходить регулярно», – отметил Антон Петров.

Кроме того, на период профессионального обучения курсантов первого курса сформировали внештатную пожарную команду, которая будет нести вахту для предупреждения чрезвычайных ситуаций.