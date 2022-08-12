Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Взрыв газа произошёл в многоквартирном доме

Фото с места происшествия

11 августа около 22:30 в Гдовском районе в посёлке Смуравьёво-2 в пятиэтажном доме в квартире на втором этаже произошёл взрыв ёмкостного газа. 

В результате взрыва разрушено остекление оконных проёмов квартиры и вырваны двери. 

По словам очевидцев, 42-летний мужчина, проживающий в квартире, оставил включённым газ и заснул, а когда проснулся, решил закурить.

Возгорание соседи локализовали до приезда пожарных.  

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.

  • Фото с места происшествия
    Фото: ПАИ
  • Фото с места происшествия
    Фото: ПАИ
  • Фото с места происшествия
    Фото: ПАИ

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

12 августа 2022

Взрыв газа произошёл в многоквартирном доме

12 августа 2022

Псковский предприниматель оштрафован за сокрытие более 65 млн рублей

11 августа 2022

Вандалы затопили в Великих Луках лодку, применявшуюся для очистки Ловати
11 августа 2022

Скопинскому маньяку снова грозит лишение свободы

11 августа 2022

Более трёх лет колонии получил пскович за смертельное ДТП в Пензенской области
11 августа 2022

Еще один обвиняемый в гибели псковских десантников предстанет перед судом

10 августа 2022

В Печорском районе задержали четырёх несовершеннолетних водителей
10 августа 2022

Два ребёнка госпитализированы в результате опрокидывания автобуса


© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...