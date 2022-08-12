Взрыв газа произошёл в многоквартирном доме

10:22, 12 августа 2022, ПАИ

11 августа около 22:30 в Гдовском районе в посёлке Смуравьёво-2 в пятиэтажном доме в квартире на втором этаже произошёл взрыв ёмкостного газа.

В результате взрыва разрушено остекление оконных проёмов квартиры и вырваны двери.

По словам очевидцев, 42-летний мужчина, проживающий в квартире, оставил включённым газ и заснул, а когда проснулся, решил закурить.

Возгорание соседи локализовали до приезда пожарных.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.