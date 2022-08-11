Легкоатлетка из Острова установила областной рекорд на первенстве России

10:23, 12 августа 2022, ПАИ

Легкоатлетка из Острова Елизавета Николаева установила личный и областной рекорды в стипль-чезе на первенстве России среди девушек до 20 лет, прошедшем в Чебоксарах. Однако при этом она осталась за пределами тройки лучших спортсменок. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации Островского района.

В финале забега на 3 000 метров с препятствиями участвовали сильнейшие юниорки России. Время победительницы соревнований Анастасии Красильниковой из Чувашии – 10:47,11, у серебряного призёра — 10:55,62, у бронзового призёра – 10:56,33, у Елизаветы Николаевой, оставшейся на четвёртом месте в турнирной таблице, – 10:57,45.

«Спортсменка выступала впервые в этой возрастной категории, в следующем году у неё будут все шансы побороться за самые высокие места», – прокомментировал тренер Родион Крылов.