«Завтрак с налогоплательщиком» устроят для псковичей 16 августа

10:44, 12 августа 2022, ПАИ

«Завтрак с налогоплательщиком» состоится во всех инспекциях УФНС России по Псковской области 16 августа с 9:00 до 12:00. Мероприятие пройдёт в целях оказания информационной поддержки налогоплательщикам региона, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Специалисты инспекций проинформируют налогоплательщиков по вопросам порядка исчисления и уплаты налогов. Также представители организаций и индивидуальные предприниматели смогут получить консультацию компетентных специалистов о порядке применения квалифицированной электронной подписи. У заявителей будет возможность узнать и о подключении к электронным сервисам ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика – юридического лица» и «Личный кабинет налогоплательщика – индивидуального предпринимателя».

Отмечается, что подобные мероприятия межрайонные инспекции области будут проводить каждый третий вторник месяца.