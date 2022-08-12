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Общество

«Завтрак с налогоплательщиком» устроят для псковичей 16 августа

«Завтрак с налогоплательщиком» состоится во всех инспекциях УФНС России по Псковской области 16 августа с 9:00 до 12:00. Мероприятие пройдёт в целях оказания информационной поддержки налогоплательщикам региона, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Специалисты инспекций проинформируют налогоплательщиков по вопросам порядка исчисления и уплаты налогов. Также представители организаций и индивидуальные предприниматели смогут получить консультацию компетентных специалистов о порядке применения квалифицированной электронной подписи. У заявителей будет возможность узнать и о подключении к электронным сервисам ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика – юридического лица» и «Личный кабинет налогоплательщика – индивидуального предпринимателя».

Отмечается, что подобные мероприятия межрайонные инспекции области будут проводить каждый третий вторник месяца.

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