Находящегося в федеральном розыске разбойника задержали в Псковской области

10:56, 12 августа 2022, ПАИ

32-летнего россиянина, находящегося в федеральном розыске, задержали на границе в автомобильном пропускном пункте «Лудонка» в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, мужчина объявлен в розыск из-за подозрения в разбое (часть 4 статьи 162 УК РФ). Это преступление классифицируется как особо тяжкое и предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет со штрафом до одного миллиона рублей.

«Задержанный в соответствии с установленным законодательством Российской Федерации порядком передан сотрудникам полиции города Пыталово для проведения в отношении него дальнейших процессуальных действий», – сообщили в пресс-службе.