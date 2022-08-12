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Общество

Цены на капусту и свёклу снизились в Псковской области на треть

Цены на белокочанную капусту и столовую свёклу за месяц снизились в Псковской области на треть. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковстата.

Отмечается, что за июль 2022 года индекс потребительских цен в Псковской области составил 99,7 %. Основное влияние на значение индекса потребительских цен оказало снижение цен на продовольственные товары, которые подешевели за месяц на 1,4 %. Цены на непродовольственные товары уменьшились на 0,1 %, цены и тарифы на услуги выросли на 1,6 %.

Из продовольственных товаров более всего за месяц снизились цены на плодоовощную продукцию – на 13 % (из неё на капусту белокочанную – на 33,3 %, на свёклу столовую – на 30,3 %, на виноград – на 24,5 %, на картофель – на 22,6 %, на бананы – на 20,8 %, на груши – на 20,6 %), на куриные яйца – на 11,2 %, на натуральные консервированные, маринованные овощи – на 9,5 %, на сахар-песок – на 8,7 %, на какао – на 8,4 %, на шоколад – на 7,6 %.

Одновременно наблюдался рост цен на ряд продовольственных товаров. Больше всего подорожали лимоны (на 8,1 %), карамель (на 6,2 %), конфеты шоколадные, натуральные и с добавками (на 5,9 %), пряники (на 5,4 %), солёная, маринованная, копчёная рыба (на 4,7 %), овсяная и перловая крупы (на 4,6 %), бараночные изделия (на 4,4 %), варенье, джем, повидло (на 4,1 %).

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