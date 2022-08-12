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Общество

Детские подгузники подешевели в Псковской области на 9%

Цены на детские подгузники в Псковской области за месяц уменьшились на 9 %. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковстата.

Отмечается, что в июле в регионе среди наблюдаемых непродовольственных товаров первой необходимости более всего снизились цены на детские подгузники – на 9 %, на зубную пасту – на 4 %, на дезинфицирующее средство для поверхностей – на 2,6 %. Наибольший рост цен наблюдался на туалетное мыло – на 9,4 %, на сухие корма для животных – на 5,3 %, на влажные салфетки – на 2,9 %.

Среди других непродовольственных товаров наиболее подешевели свежесрезанные цветы – на 11,1 %, санитарно-гигиенические маски – на 9,2 %, плиты ДСП и ОСБ – на 7,1 %, швейные машины – на 6,8 %, бытовые плиты – на 6,5 %, электрочайники – на 5,7 %, двухкамерные холодильники – на 5,4 %.

Более всего подорожало стекло оконное листовое – на 9 %, одноразовые шприцы – на 8 %, шариковые авторучки – на 7,9 %, бумажные носовые платки – на 5,9 %, набор фломастеров – на 5,5 %, школьные тетради – на 5 %, флеш-накопители USB – на 4,3 %, гель для душа – на 3,9 %, дезодорант – на 3,8 %, чернографитные карандаши – на 3,7 %.

Из лекарственных препаратов значительнее других снизились цены на флуоцинолона ацетонид – на 5,1 %, на канефрон – на 3,5 %, на гриппферон – на 2,6 %, на таурин – на 2,5 %, на амброксол – на 2,4 %. Наиболее подорожали сульфацетамид – на 6,1 %, парацетамол – на 4,7 %, левомеколь – на 3,8 %, корвалол – на 3,7 %, анальгин отечественный – на 3,4 %, аципол – на 3,3 %, йод – на 3,2 %.

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