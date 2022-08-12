В госархиве рассказали о поисках останков военнопленных у псковской многоэтажки

11:52, 12 августа 2022, ПАИ

О поисковых работах 2010 года, в ходе которых подняли останки сотен погибших в годы Великой Отечественной войны бойцов, рассказали в Государственном архиве Псковской области.

Раскопки проводились в жилом микрорайоне Пскова на улице Юбилейной, где когда-то находился лагерь для военнопленных, действовавший с 1941 по декабрь 1943 года.

«На данном объекте (Юбилейная, 36) вскрыто санитарное захоронение военнопленных, умерших от ран, болезней, голода и холода в 1941–1944 годах. Характерным признаком санитарного захоронения является хаотичное расположение останков, отсутствие признаков соблюдения установленных и традиционных правил», — поясняется в документе.

Поисковые работы проводили ВППОО «След «Пантеры», отряд «Каскад» (Ямало-Ненецкий АО), группы студентов ПЮИ (Псков), ПКТ (Псков), представители музея-заповедника «Изборск». Руководил группой глава военно-патриотического поискового объединения «След «Пантеры» Геннадий Корольков.

Были подняты останки 295 человек. Удалось найти 13 медальонов, но прочитать смогли только два из них. Так стали известны имена двух погибших — Семёнова Александра Григорьевича и Хайретдинова Тази Хайретдиновича.

30 сентября останки погибших перезахоронили в военно-мемориальном комплексе на улице Железнодорожной в Пскове.