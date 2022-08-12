Вячеслав Володин: Действия Вашингтона и киевского режима несут опасность ядерной катастрофы

11:36, 12 августа 2022, ПАИ

Если обстрелы Запорожской АЭС приведут к трагедии, ответственность за трагические последствия, к которым они могут привести, будет лежать на президенте США Джо Байдене и президенте Украины Владимире Зеленском. Такое мнение в своём Telegram-канале высказал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

«Действия Вашингтона и киевского режима несут опасность ядерной катастрофы, – написал политик в Telegram-канале. – Ответственность за это будет лежать на Байдене и Зеленском, а также на главах европейских государств, с молчаливого согласия которых ведутся обстрелы».

Он отметил, что Европарламенту правильно было бы «прервать каникулы», чтобы рассмотреть вопрос, несущий угрозу жизни европейских граждан.

Минимум три попадания снарядов были зафиксированы 11 августа в районе хранилища радиоактивных изотопов Запорожской АЭС в украинском городе Энергодаре. Как сообщает ТАСС, в настоящее время на территории ЗАЭС с точки зрения ядерной безопасности всё в порядке, уровень радиации не превышает норму. Работа реакторов не нарушена.