Звездопад Персеиды увидят псковичи в ночь на 13 августа

12:05, 12 августа 2022, ПАИ

Метеорный поток Персеиды смогут увидеть псковичи в ночь с 12 на 13 августа. Астрономы обещают, что будет заметно падение до 110 метеоров за час, сообщает Telegram-канал Россетей по Северо-Западу.



Фото: фото Максима Евдокимова и Сергея Юрова



Фото: фото Максима Евдокимова и Сергея Юрова



Фото: фото Максима Евдокимова и Сергея Юрова



Фото: фото Максима Евдокимова и Сергея Юрова



Фото: фото Максима Евдокимова и Сергея Юрова



Фото: фото Максима Евдокимова и Сергея Юрова











Как уточняется в сообщении, больше всего звёзд пролетит правее Малой Медведицы, рядом с созвездием Персей.

Напомним, что подобное явление уже было год назад в Псковской области. Корреспондент ПАИ запечатлел метеорный поток в Печорском районе.