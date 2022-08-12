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Общество

Псковские полицейские ответили на вопросы беженцев с Украины, из ЛНР и ДНР

Фото: УМВД России по Псковской области

Полицейские и представители общественности встретились с гражданами Украины в одном из пунктов временного размещения в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Начальник отдела по вопросам миграции УМВД России по городу Пскову Алексей Пятериков проконсультировал семьи, вынужденно покинувшие территорию Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и прибывшие на территорию Российской Федерации, по вопросам получения гражданства Российской федерации, рассказал им о правах беженцев, а также ответил на все интересовавшие вопросы.

Также начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела УУП и ПДН УМВД России по городу Пскову Ирина Петухова озвучила родителям основные законодательные нормы РФ и особенности регионального законодательства, касающиеся несовершеннолетних. Она акцентировала внимание на том, что скоро начнётся учебный год и важно напомнить ребёнку основы безопасности, правила дорожного движения и нормы поведения в общественных местах.

Член Общественного совета при УМВД России по городу Пскову Алексей Караваев рассказал про мотоклуб ДОСААФ и пригласил всех желающих на экскурсию.

В рамках акции «Помоги пойти учиться» представители общественности пожелали ребятам успехов в учёбе и вручили подарки.

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